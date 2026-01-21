Трамп покепкував з іміджу Макрона: що заявив

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у притаманній йому манері прокоментував зовнішній вигляд свого французького колеги Емманюеля Макрона. Під час останнього виступу американський лідер звернув увагу на зміну стилю глави Франції, не стримавшись від іронічних зауважень.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На форумі Трамп висміяв спроби Макрона створити образ суворого політика, згадавши його нещодавню появу на публіці.

«Я бачив Емманюеля Макрона вчора в тих красивих сонцезахисних окулярах. Що, чорт забирай, сталося? Я спостерігав за тим, як він намагався виглядати жорстким», — цитують медіа слова президента США.

Попри критику публічного образу, Трамп несподівано підкреслив, що зберігає прихильне ставлення до французького лідера. Він зазначив, що між ними існують непогані особисті стосунки, попри часті публічні шпильки.

«Насправді він мені подобається. Важко повірити, чи не так?» — додав американський президент, звертаючись до аудиторії.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступає на форумі у Давосі. Під час промови він одягнув сонцезахисні окуляри.

Раніше поява Макрона вже привертала увагу ЗМІ та користувачів Мережі. Так, його побачили на публіці із почервонінням на оці.