Трамп похвалив сам себе за виступ в ООН: що заявив

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що його виступ перед Генеральною Асамблеєю ООН, присвячений енергетиці та міграції, був «дуже тепло сприйнятий».

Про це він написав у соцмережі Truth Social, закликавши всіх переглянути промову.

Трамп зазначив, що обирав цю платформу для обговорення «двох ключових заяв» і вважає її найкращим майданчиком для цього.

Водночас він знову розкритикував ООН за організаційні проблеми. За його словами, під час виступу вийшов з ладу телесуфлер, а ескалатор раптово зупинився. Однак, на думку Трампа, ці «несподіванки» лише додали промові цікавості. Він підсумував, що «виступати в Організації Об’єднаних Націй — це завжди честь, навіть якщо їхнє обладнання часом дає збій».

Допис Дональда Трампа. / © Скріншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та командою прибув до Нью-Йорка для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення українських дітей та щорічному саміті Кримської платформи.

Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00 за Києвом на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Дональд Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, коли купують російську нафту.

Також він заявив, що російсько-українська війна мала бути «простою швидкою маленькою сутичкою» і завершитися «за три дні».

На сесії Генасамблеї ООН президент Польщі Кароль Навроцький опинився у центрі уваги через свої дії: камери зафіксували, як він вийняв із кишені коробочку, ймовірно, зі снюсом і поклав його до рота.