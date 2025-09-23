- Дата публікації
Категорія
Світ
Трамп похвалив сам себе за виступ в ООН: що заявив
Трамп назвав свою промову в ООН такою, що була «тепло сприйнята», попри технічні проблеми.
Президент США Дональд Трамп вважає, що його виступ перед Генеральною Асамблеєю ООН, присвячений енергетиці та міграції, був «дуже тепло сприйнятий».
Про це він написав у соцмережі Truth Social, закликавши всіх переглянути промову.
Трамп зазначив, що обирав цю платформу для обговорення «двох ключових заяв» і вважає її найкращим майданчиком для цього.
Водночас він знову розкритикував ООН за організаційні проблеми. За його словами, під час виступу вийшов з ладу телесуфлер, а ескалатор раптово зупинився. Однак, на думку Трампа, ці «несподіванки» лише додали промові цікавості. Він підсумував, що «виступати в Організації Об’єднаних Націй — це завжди честь, навіть якщо їхнє обладнання часом дає збій».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та командою прибув до Нью-Йорка для участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, у першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення українських дітей та щорічному саміті Кримської платформи.
Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00 за Києвом на полях Генеральної Асамблеї ООН.
Дональд Трамп звинуватив країни НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії проти України, коли купують російську нафту.
Також він заявив, що російсько-українська війна мала бути «простою швидкою маленькою сутичкою» і завершитися «за три дні».
На сесії Генасамблеї ООН президент Польщі Кароль Навроцький опинився у центрі уваги через свої дії: камери зафіксували, як він вийняв із кишені коробочку, ймовірно, зі снюсом і поклав його до рота.