Трамп похвалився "вісьмома завершеними війнами" і знову поскаржився на Нобелівську премію

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знову повернувся до теми своїх миротворчих досягнень і Нобелівської премії миру.

Під час спілкування з журналістами американського президента запитали про майбутні поїздки Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва і Москви та про те, чи привезуть вони нові пропозиції щодо завершення війни.

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Трамп відповів, що представники США "везуть із собою пропозицію щодо припинення війни". Однак після цього він переключився на власні досягнення.

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"Я завершив вісім воєн. Сподіваюся, ви мною пишаєтеся", — заявив президент США.

Трамп кілька разів повторив тезу про "вісім завершених воєн" і поскаржився, що, на його думку, не отримує належного визнання за свої дії.

"Я не отримую за це жодного визнання. Я поклав кінець восьми війнам", — сказав він.

Після цього Трамп знову згадав Нобелівську премію миру.

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"Чи отримав я Нобелівську премію? Ні", — заявив американський президент.

За словами Трампа, людина, яка отримала премію, була "настільки люб’язною, що віддала її" йому. Додаткових пояснень щодо цієї заяви він не навів.

Нагадаємо, раніше лідерка опозиції, а також засновниця і колишня президентка Венесуельської волонтерської організації Súmate Марія Коріна Мачадо вручила Дональду Трампу свою Нобелівську премію миру за «визначення його унікальної відданості свободі» венесуельського народу.

Трамп підтвердив отримання премії миру, назвавши це «чудовим жестом».

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Водночас Нобелівський інститут пояснив, що премія не може бути передана від однієї особи до іншої. «Нобелівська премія не може бути ані скасована, ані передана іншим особам, — заявив представник Нобелівського інституту Ерік Аасхайм. — Після оголошення лауреатів рішення залишається в силі назавжди».

Тим часом Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Премію миру, оскільки від початку свого нового терміну в Білому домі мовляв зміг припинити декілька воєн.

Її вручають від 1901 року людям, які «зробили найбільше для братерства між народами, для скасування чи скорочення армій та для сприяння мирним конгресам».

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