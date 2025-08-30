"Трамп помер": у соцмережах розганяють чутки про смерть президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

У 79-річного глави Білого дому Дональда Трампа знову помітили синці на руках, що посилило дискусії про його стан здоров’я, ба більше — про його смерть, яку приховують.

ТСН.ua пише все, що відомо про «зникнення» Дональда Трампа.

У Мережі розгорілися дискусії щодо відсутності на публіці Дональда Трампа на тлі помічених синців на руках президента.

Зокрема, у понеділок, 25 серпня, у Трампа помітили синець на тильному боці правої руки під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном в Овальному кабінеті. Це посилило побоювання щодо проблем зі здоров’ям американського лідера.

Згодом синець помітили на його лівій руці. А в п’ятницю його бачили з товстим шаром макіяжу на тильній стороні правої руки під час відвідування музею «Народний дім» у Вашингтоні.

Білий дім спочатку пояснив появу синців рукостисканням, як і сам Трамп, який у грудні в інтерв’ю журналу Time сказав: «Це від рукостискання з тисячами людей».

Лікар президента США Шон Барбабелла, лист якого опублікував у липні Білий дім, заявив про те, що синці «відповідають незначному подразненню м’яких тканин через часті рукостискання і вживання аспірину, який приймають у межах стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань».

Тим часом досвідчена експертка з зовнішньої політики, журналістка Лора Розен констатує, що американського лідера ніхто не бачив декілька днів поспіль й найближчим часом його появу перед громадянами Білий дім не планує. Тому у Мережі почали розповсюджуватися конспірологічні теорії про смерть Дональда Трампа через «синець» на руці. Подібний «знак смерті», як наголошується, помітили у королеви Єлизавети, яка за два дні померла.

Також дивним здається, що політика не бачили навіть за його улюбленою справою — грою в гольф.

Підозрілими видаються і заяви віце-президента США Джей Ді Венса. Зокрема, він сказав, що готовий виконувати обов’язки президента Дональда Трампа, якщо з останнім щось станеться.

«Так, трапляються жахливі трагедії. Але я впевнений, що президент США в хорошій формі, дослужить до кінця свого терміну і зробить великі речі для американського народу», — підкреслив він.

Водночас Венс наголосив на міцному здоров’ї та високій енергійності Дональда Трампа, зазначивши, що президент працює довше за всіх у Білому домі.

«Якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів», — додав він.