Трамп помилував довічно ув'язненого творця найбільшого в світі інтернет-магазину наркотиків

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп помилував Росса Ульбріхта, творця найбільшого у світі інтернет-магазину наркотиків Silk Road, який також був знаковою фігурою у спільнотах, пов’язаних із криптовалютами та ідеї свободи від держави.

Про це пише The New York Times

Як повідомляє видання, американський лідер виконав обіцянку, яку багаторазово озвучував під час своєї передвиборчої кампанії, залучаючи значну підтримку з боку криптоіндустрії. Ця галузь інвестувала понад 100 мільйонів доларів, щоб вплинути на результати виборів. Росс Ульбріхт, якого вважають піонером біткоїну, у 2015 році отримав довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення за звинуваченнями, що включали торгівлю наркотиками через інтернет.

"Я щойно зателефонував матері Росса Вільяма Ульбріхта, щоб повідомити їй, що на її честь і на честь Лібертаріанського руху, який так сильно мене підтримував, я із задоволенням щойно підписав повне й безумовне помилування її сина Росса", — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Росс Ульбріхт / фото Yoni Heisler

За три роки роботи Silk Road у даркнеті він став глобальним наркомаркетом із понад 1,5 мільйонами угод, включаючи продаж героїну, кокаїну та інших наркотиків. За даними влади, сайт заробив понад 200 мільйонів доларів. Прокурори також заявляли, що Росс Ульбріхт замовляв вбивства людей, яких вважав загрозою, але доказів їх здійснення не надали.

Попри злочини, Ульбріхт залишається популярним серед криптоентузіастів, адже Silk Road був одним із перших майданчиків для використання біткоїна. Його прихильники вважають вирок надто суворим і популяризують гасло "Свободу Россу".

Нагадаємо, Росс Ульбріхт був заарештований у 2013 році після того, як ФБР відстежило його в Сан-Франциско. У 2015 році суд визнав його "лідером цифрової наркоімперії" Silk Road, і він отримав довічне ув'язнення.

Прокурори заявили, що смерть шістьох осіб була пов'язана з наркотиками, купленими через цей сайт. Однак багато хто вважав вирок занадто суворим. У 2017 році апеляційний суд підтвердив вирок, хоча й визнав його тяжким. Ульбріхт відбував покарання в Аризоні, а його прихильники в криптоіндустрії наполягали на тому, що він був засуджений за ненасильницький злочин і не було доказів про вбивства.

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