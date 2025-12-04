Трамп помирив ще дві країни і підписав угоди про копалини

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У четвер, 4 грудня, під час візиту до Вашингтона президенти Руанди та Демократичної Республіки Конго (ДРК) Поль Кагаме та Фелікс Чісекеді підписали мирну угоду в присутності американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє ВВС.

За словами президента США, мирна угода має на меті покласти край десятиліттям конфлікту в регіоні шляхом встановлення постійного припинення вогню, роззброєння повстанських груп, забезпечення повернення біженців додому та створення нових рамок для економічного процвітання.

Реклама

«Я маю велику довіру до обох лідерів», — сказав Трамп під час церемонії.

Обидва африканські лідери заявили, що дотримуватимуться угоди, причому Кагаме похвалив Трампа як «прагматичного» та «неупередженого» лідера, який скористався можливістю зробити свій внесок у мир.

Сьогоднішнє підписання угоди було формальністю, оскільки представники обох країн погодили мирні умови ще в червні.

Однак сьогодні США також підписали власні угоди щодо корисних копалин як з ДР Конго, так і з Руандою, які, за словами Трампа, «відкриють нові можливості для Сполучених Штатів отримати доступ до критично важливих корисних копалин та забезпечать економічні вигоди для всіх».

Реклама

Американський лідер зазначив, що США направлять деякі зі своїх «найбільших і найвидатніших компаній» до обох країн для видобутку деяких рідкісноземельних мінералів.

«Усі зароблять багато грошей», — запевнив Трамп.

Експерти, які спілкувалися з BBC, назвали офіційне підписання угоди позитивним кроком, але зазначили, що, поки тривають бойові дії у ДР Конго та конфлікт поширюється по всьому регіону, говорити про тривалий мир ще зарано.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що найкращим часом для укладення мирної угоди між Україною і РФ був момент, коли він говорив про відсутність карт.