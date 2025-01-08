Трамп пообіцяв "пекло" на Близькому Сході, якщо ХАМАС не звільнить заручників

Він заявив, що нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, який стався 7 жовтня 2023 року, "ніколи не повинно було бути".

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході почнеться "пекло", якщо до його інавгурації 20 січня бойовики ХАМАС не звільнять всіх заручників.

Про це інформує CNN.

"Це не буде добре для ХАМАС, і це не буде добре, чесно кажучи, ні для кого. Усе пекло вийде. Мені більше не потрібно говорити, але це те, що є", - сказав Трамп.

Крім того, він заявив, що нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, який стався 7 жовтня 2023 року, "ніколи не повинно було бути".

В свою чергу представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Ізраїль та ХАМАС "досягають значного прогресу" у переговорах щодо звільнення заручників.

Під час розмови з Трампом Віткофф сказав, що він "справді сподівається, що до інавгурації у нас буде кілька хороших речей, які можна оголосити від імені президента".

Крім того, він заявив, що вже завтра повернеться до Дохо, де проходять переговори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі визнали те, що вони стоять за ліквідацією лідера ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС погодився відпустити ізраїльських заручників в рамках угоди про припинення вогню.

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