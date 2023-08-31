Трамп пообіцяв посадити до вʼязниці політичних опонентів, якщо повернеться до влади

Він також сказав, що "ніколи не бив Байдена так сильно, як міг би", перебуваючи на посаді.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він посадить за ґрати своїх політичних опонентів, якщо прийде до влади знову.

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Про це інформує видання The Guardian.

Під час інтервʼю Трампу нагадали, що раніше він обіцяв посадити до вʼязниці Гілларі Клінтон, його опонентку в 2016 році, чого він так і не виконав, перебуваючи на посаді.

"Відповідь полягає в тому, що немає вибору, тому що вони роблять це з нами", – заявив Трамп.

Він також сказав, що "ніколи не бив Байдена так сильно, як міг би", перебуваючи на посаді.

Крім того, додав, що "Байден стоїть за звинуваченнями проти нього".

Ще Трамп заявив, що демократи та інші опоненти є "хворими людьми... злими людьми".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп зібрав рекордні 7,1 млн доларів пожертв після тюремного фото.

Крім того, ми раніше інформували, що колишньому президенту США Дональду Трампу зробили фото у в’язниці 24 серпня, коли він прибув туди як обвинувачений.

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