Трамп пообіцяв, що США не допоможуть ЄС в разі військового нападу – єврокомісар

Також Трамп заявляв, що "НАТО померло", і погрожував, що США вийдуть з Альянсу.

Колишній очільник Білого дому і кандидат на посаду президента США Дональд Трамп під час приватної зустрічі з єврокомісарами заявляв, що Сполучені Штати не прийдуть на допомогу Євросоюзу у разі військового нападу.

Про це розповів єврокомісар Тьєррі Бретон, повідомляє Politico.

Також читайте Понад 20 штатів можуть заборонити Трампу брати участь у виборах - NYT

"Ви повинні розуміти, що, якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас", – казав Трамп главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у 2020 році, як стверджує Бретон.

Також Трамп заявляв, що "НАТО померло", і погрожував, що США вийдуть з Альянсу.

"І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви не заплатили, німці, те, що повинні були заплатити за оборону", – додав він, коли ще був президентом Сполучених Штатів.

Єврокомісар Бретон розповів цю історію на заході в Європейському парламенті в Брюсселі у вівторок, 9 січня, за кілька днів до того, як Республіканська партія проведе 15 січня кокуси в Айові, що буде початковим етапом у боротьбі Трампа за номінацію на участь у виборах президента США від республіканців.

За інформацією Politico, Брюссель "переповнений страхом" щодо можливості повернення Трампа на пост президента США. Тому Бретон закликав країни ЄС посилити власну оборону, оскільки "ми самі по собі".

Раніше нинішній президент США Джо Байден заявив, що Трамп готовий зруйнувати демократію у Штатах заради повернення до влади.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

На думку Трампа, Україні потрібно було "віддати" РФ свої території.

Президент Зеленський своєю чергою відповів, чи становить загрозу для України ймовірна перемога Трампа.