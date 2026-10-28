Трамп пообіцяв американцям по $5000 і пожартував, на що їх вистачить: подробиці

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

За кілька днів до виборів Дональд Трамп знову нагадав про обіцянку виплатити американцям по 5000 доларів у разі перемоги республіканців. Чіткого плану виплат досі немає, але він уже розповідає, де витратити ці гроші.

Про це повідомляє видання Unilad.

Реклама

За даними видання, ідею «дивідендів Трампа» президент уперше оголосив 9 вересня на з’їзді республіканців у Далласі й відтоді регулярно згадує про неї. Втім, жодної офіційної процедури чи дати виплат досі немає.

Реклама

«Їдьте до Флориди, відвідайте будь-яке з наших чудових місць. Ви навіть можете приїхати до Мар-а-Лаго», — сказав він.

Водночас політик висловив сумніви щодо купівельної спроможності цієї суми у власному закладі:

«Проблема в тому, що за 5000 доларів максимум, що ви зможете купити — це гамбургер і, можливо, невеликий десерт», — зауважив Трамп.

Пізніше він пожартував, що навіть не впевнений, чи вистачить цих коштів хоч на це, та додав: «Ні, не йдіть туди. Це не найкраще місце, якщо ви цінуєте власні кошти».

Реклама

Mar-a-Lago — це маєток Трампа площею 17 акрів у Палм-Біч. На сайті закладу вказано, що клуб має басейн, салон краси, спа-центр, п’ять тенісних кортів і майданчик для крокету.

Втім, витрачати гроші саме там американці не зобов’язані. Раніше Трамп зазначав, що єдина вимова для одержувачів — використати кошти всередині країни, якщо виплати взагалі відбудуться.

«Дивіденди» — не єдина фінансова обіцянка Трампа. У мережі Truth Social він також запропонував 1 мільйон доларів за інформацію про фальсифікації на виборах 2026 року. Головна умова — повідомлення має привести до арешту та засудження підозрюваного.

Такі заяви лунають на тлі сумнівних шансів республіканців здобути більшість. Згідно з опитуванням NPR/PBS News/Marist, демократи зберігають відчутну перевагу на виборах і залишаються фаворитами у боротьбі за Палату представників.

Реклама

За даними опитування, 44% виборців вважають свій голос до Конгресу голосуванням проти Трампа, рейтинг якого далі падає. Ще 35% опитаних заявляють, що особа президента взагалі не впливає на їхній вибір.

Вибори до Конгерсу США — останні новини

Нагадаємо, напередодні виборів до Конгресу 3 листопада політика Дональда Трампа щодо України викликає все більше суперечок. Щоб знизити ціни на енергоносії та показати дипломатичні успіхи, він послаблює тиск на Росію та дедалі більше критикує Київ.

Раніше ми писали, більшість опитаних американців вважають, що Дональд Трамп припустився порушень, достатніх для імпічменту. Втім, люди розійшлися в думках щодо того, чи варто демократам робити його усунення головною темою виборів.

Новини партнерів