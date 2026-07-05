Трамп пообіцяв боротися з "комунізмом" в США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп під час урочистостей з нагоди 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів значну частину свого виступу присвятив боротьбі з комунізмом, заявивши, що ця ідеологія нібито знову набирає силу всередині країни.

Про це повідомляє The New York Times.

Пізно увечері в суботу, 4 липня, виступаючи на Національній алеї у Вашингтоні, американський лідер наголосив, що Сполучені Штати вже перемагали комунізм у минулому і готові зробити це знову.

Реклама

«Зірки та смуги [тобто США] вже відправили серп і молот [символ комунізму] у небуття, і ми зробимо це знову, якщо буде потрібно», — заявив Трамп.

За словами президента США, комунізм останнім часом знову «підняв свою потворну голову» саме в Америці.

Трамп назвав цю ідеологію повною протилежністю американським цінностям та порівняв її з « раковою пухлиною», яку необхідно негайно вирізати.

«Ми ніколи не станемо комуністичною країною. Ми не хочемо комуністів у нашій країні», — наголосив господар Білого дому.

Реклама

Під час виступу він також висловив вдячність ветеранам, які брали участь у війнах, пов’язаних із протистоянням комуністичним режимам, зокрема на Корейському півострові та у В’єтнамі.

Останнім часом президент Трамп, обраний від Республіканської партії, дедалі активніше використовує термін «комуністи» щодо своїх політичних опонентів із Демократичної партії.

Нагадаємо, під час свого недавнього виступу біля Гори Рашмор Трамп назвав демократів «Комуністичною партією», продовжуючи риторику, в якій ідеологічне протистояння займає дедалі важливіше місце у внутрішньополітичній боротьбі США.

Новини партнерів