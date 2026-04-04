Трамп пообіцяв Ірану "пекло" через 48 годин: деталі нового ультиматуму США

Президент США Дональд Трамп нагадав, що спливає час для виконання одного з його численних ультиматумів Ірану і пообіцяв «пекло» у разі ігнорування вимог.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social в суботу, 4 квітня.

«Пригадуєте, я дав Ірану десять днів, щоб ЗАКЛЮЧИТИ УГОДУ або ВІДКРИТИ ПРОЛИВ ОРМУЗ? Залишилося 48 годин до того, як на них обрушиться справжнє пекло. Слава Богу», — йдеться в повідомленні.

Раніше, 26 березня, президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове припинення атак на енергетичну інфраструктуру Ірану терміном на 10 днів. За його словами, обмеження діятимуть до понеділка, 6 квітня 2026 року, о 20:00 за східним часом (тобто до 3 ночі 7 квітня за київським часом).

При цьому американський президент заявив про успішні переговори, які начебто тривають між США та Іраном.

Що відомо про погрози Трампа Ірану

30 березня президент США попередив, що у разі відсутності згоди на укладення угоди, американські військові підірвуть острів Харг, де розташовані головні нафтові термінали Ірану, та інші стратегічні об’єкти.

Уже в середу, 1 квітня, Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану звернулося до Сполучених Штатів із проханням про припинення вогню.

Він також запевнив, що Сполучені Штати ведуть серйозні переговори з «новим та більш розумним режимом Ірану» щодо припинення військових операцій.

Водночас того ж дня у зверненні до нації американський президент заявив про підготовку «надзвичайно сильних» військових ударів по Ірану.

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильних ударів протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам’яний вік, де їм саме місце», — заявив він.

Наступного дня, 2 квітня, Дональд Трамп заявив, що після завершення конфлікту з Іраном заблокована Ормузька протока «врешті відкриється сама собою».