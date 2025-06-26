Трамп пообіцяв НАТО безпеку від Росії / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп після саміту НАТО у середу висловив рішучу підтримку Альянсу, який раніше погрожував покинути. Під час основного засідання він розпочав з позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він буде президентом.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Ці люди справді люблять свої країни, — заявив Трамп журналістам. — Це не обман, і ми тут, щоб допомогти їм».

Інші лідери високо оцінили зусилля Трампа щодо збільшення європейських оборонних витрат та схвалили його удари по Ірану. Багато хто сприйняв лестощі як ефективний спосіб досягти серця Трампа. Він залишався під час виступу, вислуховуючи інших лідерів.

Зміна риторики та підвищення витрат на оборону

Підтримка Трампа до НАТО пролунала після того, як 32 країни НАТО погодилися більш ніж удвічі збільшити свої цільові показники витрат на оборону. Це питання давно було важливою темою для Трампа. Такий розворот подій знаменує суттєві зміни порівняно з його першим терміном, коли він регулярно висловлював небажання захищати Європу. Також з першими місяцями цього року, коли схилявся до перезавантаження відносин з Володимиром Путіним та висловлював погрози щодо України.

Співрозмовники WP зазначили, що після цього Трамп жодного разу не згадав Росію. Натомість, більшу частину дня він захищав свої удари по Ірану, попри те, що більшість заходів саміту були присвячені європейській обороні, збільшенню витрат та боротьбі з загрозами, головною з яких є РФ.

Зміна курсу Трампа стала результатом значних зусиль інших членів НАТО, які прагнули йому догодити. Трамп ночував у королівському палаці, отримував компліментарні повідомлення від Генерального секретаря НАТО та спостерігав, як лідери виступали на закритій зустрічі, щоб похвалити його за лідерство та нещодавню атаку на Іран.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно звинуватив демократів у витоку секретної інформації про американську операцію, пов’язану з ядерними об’єктами в Ірані, та вимагає притягнути винних до відповідальності.