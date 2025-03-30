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Трамп пообіцяв розбомбити Іран, якщо не буде укладено ядерну угоду
Трамп також пригрозив Ірану «вторинними митами», які вже стали звичним способом тиску на уряди інших країн.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану небаченими бомбардуваннями, якщо ця країна не погодиться на укладення ядерної угоди, відмовившись від створення власної ядерної зброї.
Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.
«Якщо вони [влада Ірану] не укладуть угоду, там будуть бомбардування. Це будуть бомбардування, яких вони ніколи раніше не бачили», — пообіцяв американський президент.
Трамп також погрожував Ірану «вторинними митами», які вже стали звичним способом тиску на уряди інших країн.
При цьому він додав, що представники США та Ірану «розмовляють» з цього приводу.
Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан у неділю, 30 березня, заявив, що він відкидає прямі переговори зі США щодо ядерної програми
Нагадаємо, ще 7 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що направив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї лист, у якому запропонував розпочати переговори та укласти нову ядерну угоду.