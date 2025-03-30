Трамп пообіцяв розбомбити Іран, якщо не буде укладено ядерну угоду

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану небаченими бомбардуваннями, якщо ця країна не погодиться на укладення ядерної угоди, відмовившись від створення власної ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

«Якщо вони [влада Ірану] не укладуть угоду, там будуть бомбардування. Це будуть бомбардування, яких вони ніколи раніше не бачили», — пообіцяв американський президент.

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Трамп також погрожував Ірану «вторинними митами», які вже стали звичним способом тиску на уряди інших країн.

При цьому він додав, що представники США та Ірану «розмовляють» з цього приводу.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан у неділю, 30 березня, заявив, що він відкидає прямі переговори зі США щодо ядерної програми

Нагадаємо, ще 7 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що направив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї лист, у якому запропонував розпочати переговори та укласти нову ядерну угоду.