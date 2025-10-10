Трамп пообіцяв захищати Фінляндію від РФ та «наїхав» на Іспанію

Брифінг Александра Стубба та Дональда Трампа

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові стати на захист Фінляндії, якщо на неї нападе Росія.

Про це він сказав під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Журналісти запитали, чи готовий Вашингтон підтримати Фінляндію, якщо Росія і диктатор Путін розпочнуть проти неї агресію.

Реклама

«Так, я б захищав. Вони члени НАТО. Я б захищав. Вони прекрасні. Але не думаю, що це станеться. Не думаю, що Путін це зробить. Шанси дуже малі. Тому що ваша армія велика як для вашої країни. У вас потужна армія, одна з найкращих, і ми точно будемо поруч, щоб допомогти», — наголосив Трамп.

Водночас президент США не втримався від критики на адресу Іспанії. За його словами, країна не виконує своїх зобов’язань перед НАТО, витрачаючи занадто мало коштів на оборону.

«У нас був один, що відстає. Це була Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з’ясувати, чому вони відстають. І в них теж усе добре, чи знаєте. Завдяки багатьом речам, які ми зробили, у них усе гаразд… Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх із НАТО», — заявив американський президент.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Україна та Росія «доволі скоро» сядуть за стіл переговорів.

Реклама

Ми раніше інформували, що Україна підтримає номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо США змусять Путіна сісти за стіл переговорів і припинити вогонь на фронті.