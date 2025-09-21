- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
Президент США Дональд Трамп заявив, що США нададуть допомогу Польщі та країнам Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію у Східній Європі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові підтримати Польщу та країни Балтії у випадку загострення ситуації з боку Росії.
Про це він заявив в коментарі ЗМІ.
На запитання журналіста, чи допоможе США Польщі та країнам Балтії, якщо РФ й надалі продовжить ескалацію, Трамп відповів коротко: “Так, я допоможу”.
Нагадаємо, раніше Естонія висловила рішучий протест Росії через порушення свого повітряного простору. 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії.
Крім того, на латвійському узбережжі виявили уламок російського дрона.
Черговий інцидент з російським дроном на території Латвії підкреслює зростання загрозу для країн Балтії та НАТО.