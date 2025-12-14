Трамп пообіцяв «жорстку відповідь» ІДІЛ за вбивство військових США у Сирії

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що після нападу в Сирії, внаслідок якого загинули двоє американських військовослужбовців і один цивільний, буде «дуже серйозна відповідь».

Про це інформує AP із посиланням на заяви Трампа та поінформовані джерела.

Американський президент поклав відповідальність за атаку на угруповання «Ісламська держава».

«Це був напад ІДІЛ на США і Сирію в дуже небезпечній частині Сирії…», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Він також повідомив журналістам у Білому домі, що президент Сирії Ахмед аль-Шараа був «приголомшений тим, що сталося».

За словами Трампа, сирійська сторона воює пліч-о-пліч з американськими військовими у боротьбі з тероризмом.

Як зазначає обізнане джерело AP, двоє загиблих військовослужбовців були членами Національної гвардії штату Айова.

У Пентагоні зазначили, що нападника було ліквідовано під час удару у відповідь.

Сирійські офіційні особи повідомили, що внаслідок атаки також постраждали співробітники сирійських сил безпеки.

«Буде дуже серйозна відповідь», — наголосив Дональд Трамп у своїй заяві в Truth Social.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл уточнив, що загиблий цивільний був американським перекладачем. За його словами, напад був спрямований проти солдатів, які беруть участь у поточних антитерористичних операціях у регіоні. Наразі триває розслідування обставин інциденту.

Раніше повідомлялося, що американські військові заявили про ліквідацію в Сирії одного з ватажків «Ісламської держави» (ІДІЛ) та двох його синів, пов’язаних з ІДІЛ.

Ми раніше інформували, що США ліквідували лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Юсіфа на прізвисько Махмуд під час удару по Сирії.