ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1147
Час на прочитання
2 хв

Трамп попередив Іран: що зробить через відмову припинити ядерну програму

Потенційними цілями для військових дій США можуть стати не тільки об’єкти енергетики, але й опріснювальні установки країни

Відмова Ірану припинити ядерну програму, яку було озвучено на провалених мирних переговорах в Ісламабаді, призведе до того, що США продовжать «знищувати» країну.

Про це сказав президент США Дональд Трамп в інтерв’ю ведучій Fox News Марії Бартіромо.

При цьому американський президент додав, що він може «здолати Іран за один день».

«Я міг би знищити Іран за один день… за одну годину. Я міг би зркйнувати всю їхню енергетику, все, кожну з їхніх електростанцій, що є великою справою. Я ненавиджу це робити, бо якщо ви це зробите, то на будівництво знадобиться десять років… Вони ніколи не зможуть це відбудувати», — наголосив Трамп.

Дональд Трамп заявив, що потенційними цілями для військових дій США можуть стати не тільки об’єкти енергетики, але й опріснювальні установки країни та мости.

«Ми фактично знищили всю їхню країну. Єдине, що справді залишилося, це їхня вода, удар по якій мав би дуже руйнівні наслідки», — додав він.

Американський президент також сказав, що в Ірані все ще є кілька заводів з виробництва ракет.

«Ми знаємо кожен з них», — наголосив він.

Нагадаємо, США та Іран завершили тривалі переговори в Ісламабаді без підписання мирної угоди. Серед головних суперечностей — ядерна програма Ірану, контроль над Ормузькою протокою та питання санкцій. США наполягають на обмеженні ядерних амбіцій Тегерана, тоді як Іран вимагає зняття санкцій, компенсацій та гарантій безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie