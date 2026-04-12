- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1147
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп попередив Іран: що зробить через відмову припинити ядерну програму
Потенційними цілями для військових дій США можуть стати не тільки об’єкти енергетики, але й опріснювальні установки країни
Відмова Ірану припинити ядерну програму, яку було озвучено на провалених мирних переговорах в Ісламабаді, призведе до того, що США продовжать «знищувати» країну.
Про це сказав президент США Дональд Трамп в інтерв’ю ведучій Fox News Марії Бартіромо.
При цьому американський президент додав, що він може «здолати Іран за один день».
«Я міг би знищити Іран за один день… за одну годину. Я міг би зркйнувати всю їхню енергетику, все, кожну з їхніх електростанцій, що є великою справою. Я ненавиджу це робити, бо якщо ви це зробите, то на будівництво знадобиться десять років… Вони ніколи не зможуть це відбудувати», — наголосив Трамп.
Дональд Трамп заявив, що потенційними цілями для військових дій США можуть стати не тільки об’єкти енергетики, але й опріснювальні установки країни та мости.
«Ми фактично знищили всю їхню країну. Єдине, що справді залишилося, це їхня вода, удар по якій мав би дуже руйнівні наслідки», — додав він.
Американський президент також сказав, що в Ірані все ще є кілька заводів з виробництва ракет.
«Ми знаємо кожен з них», — наголосив він.
Нагадаємо, США та Іран завершили тривалі переговори в Ісламабаді без підписання мирної угоди. Серед головних суперечностей — ядерна програма Ірану, контроль над Ормузькою протокою та питання санкцій. США наполягають на обмеженні ядерних амбіцій Тегерана, тоді як Іран вимагає зняття санкцій, компенсацій та гарантій безпеки.