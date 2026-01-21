Трамп попередив про нову надсучасну ракету, яка може знищити все

Трамп попередив про ракету, яка може знищити все / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про появу нового типу високотехнологічної зброї, яка, на його думку, становить критичну загрозу для безпеки світу. За його словами, ризики сьогодні значно перевищують ті, що були навіть під час Другої світової війни.

Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня.

«Два тижні тому з’явилася зброя, про яку ніхто раніше не чув. Вона здатна знищити все буквально однією ракетою. Немає поки що такої ППО, яка могла б її перехопити», — зазначив президент США.

Трамп також підкреслив, що через сучасні технології та ядерні озброєння світ стоїть перед безпрецедентними викликами. Деталі нової ракети він не розкрив і не надав жодних технічних характеристик.

Нагадаємо, Дональд Трамп і раніше заявляв, що Сполучені Штати мають унікальні види озброєння, невідомі іншим країнам.

Також Трамп сказав про проблему закінчення війни в Україні та назвав «територію Путіна». За його словами, він намагається знайти шлях до завершення війни між Росією та Україною, але процес ускладнює те, що сторони не готові одночасно до мирних домовленостей.