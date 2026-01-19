- Дата публікації
Трамп порадив Європі більше думати про Україну, а не про Гренландію
Президент США вважає, що Європа відволікається від війни в Україні, концентруючись на Гренландії.
Європейським країнам слід зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на питаннях, пов’язаних із Гренландією.
Про це заявив президент США Дональд Трамп сказав у коментарі телеканалу NBC News.
«Європа має зосередитися на війні між Росією та Україною, бо, відверто кажучи, ви бачите, до чого це призвело», — зазначив він.
За словами американського лідера, саме ця тема має бути ключовим пріоритетом для європейських держав. «Ось на чому Європі варто зосередитися — а не на Гренландії», — додав Трамп.
Заява пролунала на тлі дискусій у Європі та США щодо безпекових викликів, пов’язаних із війною РФ проти України, а також напруження навколо північних регіонів і стратегічних інтересів у Гренландії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США.