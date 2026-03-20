Трамп порівняв Путіна з європейськими лідерами та Зеленським

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє російському президенту Володимиру Путіну більше, ніж будь-якому європейському лідерові.

Про це він сказав у п’ятницю, 20 березня, в інтерв’ю MS Now.

Різка заява американського президента пролунала на тлі його претензій до європейських союзників по НАТО, які не квапляться надавати військову допомогу в його війні проти Ірану.

Реклама

«Якщо їм щось потрібно, ми поруч. Але якщо нам щось потрібно, їх поруч немає», — ображено сказав Трамп.

При цьому президент США заявив, що його рівень довіри до Путіна вищий, ніж до будь-кого з європейських лідерів. Він також додав, що російський президент начебто не боїться Європи.

Дональд Трамп також вкотре наголосив на своїх напружених стосунках із президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що з ним йому важче вести справи, ніж із Путіним.

Він додав, що не хоче допомоги України у боротьбі з Іраном, оскільки, на його думку, Зеленський пропонує підтримку «з політичних причин».

Реклама

Як Росія підтримує Іран

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що Кремль намагався укласти з адміністрацією Дональда Трампа угоду про припинення підтримку Ірану в обмін на відмову Вашингтона допомагати Україні розвідданими.

Білий дім відхилив цю пропозицію. Проте сам факт таких переговорів викликав тривогу серед європейських дипломатів, які вбачають у цьому спробу Кремля внести розкол у відносини між США та Європою.

Тим часом Росія розширює військову підтримку Ірану на тлі операції США та Ізраїлю на Близькому Сході. Москва не лише посилила обмін розвідданими з Тегераном, а й передає технології безпілотників та тактичний досвід ведення війни.

Як раніше повідомляло видання The Wall Street Journal, Москва передає Тегерану компоненти для безпілотників, зокрема системи зв’язку, навігації та наведення. Крім того, російські фахівці діляться досвідом застосування дронів, накопиченим під час війни проти України.

Реклама

Зокрема, йдеться про модернізацію безпілотників типу Shahed-136, покращення точності, стійкості до радіоелектронної боротьби та ефективності під час масованих атак.

Раніше повідомлялося, що Росія фактично відмовилася від будь-якого нейтралітету й заявляє про підтримку Ірану в його протистоянні зі США та Ізраїлем.