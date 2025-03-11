Трамп посилює торговельну війну з Канадою та пропонує їй стати 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження з 12 березня нових мит на канадську сталь та алюміній, які сягнуть 50%. Також він пригрозив підвищенням тарифів на імпорт автомобілів з Канади, що може завдати серйозного удару по її автопромисловості.

Відповідну публікацію Трамп оприлюднив у соціальній мережі Х.

За словами Трампа, такі заходи стали відповіддю на "антиамериканську" політику Оттави, зокрема встановлення високих тарифів на електроенергію та молочні продукти з США. Він заявив, що Канада має негайно скасувати свої "обурливі" мита та пригрозив подальшим підвищенням тарифів на імпорт авто з 2 квітня, що, за його словами, "по суті, назавжди закриє автомобільний бізнес у Канаді".

Трамп також звинуватив Канаду в недостатньому внеску у забезпечення національної безпеки та заявив, що США "субсидують" її на понад 200 мільярдів доларів на рік.

Як вирішення торгового конфлікту, він запропонував Канаді стати 51-м штатом США.

"Єдине, що має сенс, — щоб Канада стала нашим заповітним п’ятдесят першим штатом. Це зніме всі мита, суттєво знизить податки для канадців, зробить країну безпечнішою, а США — ще більш могутньою державою", — написав президент США.

Він також наголосив, що в разі такого сценарію Канада більше не матиме проблем з кордоном, а її національний гімн "О, Канада" залишиться, але вже як частина "найвеличнішої держави у світі".

Нагадаємо, уряд нового премʼєр-міністра Канади Марка Карні буде зберігати тарифи проти товарів США, доки у Вашингтоні не почнуть поважати канадців.

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