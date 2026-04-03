Військова операція США проти Ірану, попри військові успіхи, обернулася для президента Дональда Трампа внутрішньополітичною кризою. Тепер Білий дім шукає можливість якнайшвидше вийти з конфлікту, зберігши обличчя та мінімізувавши політичні збитки до початку виборів до Конгресу у листопаді цього року.

Про це пише TIME.

Соціологічне опитування у США на третьому тижні конфлікту зафіксувало зниження підтримки війни серед населення. Голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлз попередила президента: затяжний конфлікт загрожує позиціям республіканців на листопадових виборах.

За даними джерел, Вайлз стурбована тим, що оточення Трампа викривляло реальну картину настроїв у країні, говорячи президенту те, що він хоче чути. Економічні витрати та несподіваний масштаб іранської відповіді, що здивував навіть голову Пентагону Піта Хегсета, змусили адміністрацію змінити курс.

«Зростаючі політичні та економічні втрати змусили його шукати відступу, за словами двох радників та двох членів Конгресу, які розмовляли з ним протягом останнього тижня. Трамп сказав їм, що хоче завершити кампанію, побоюючись затяжного конфлікту, який може завадити республіканцям напередодні проміжних виборів», — пише видання.

Водночас президент США хоче, щоб операція мала вирішальний успіх. Союзники кажуть, що він шукає спосіб оголосити перемогу, припинити бойові дії та сподівається, що економічні умови стабілізуються, перш ніж політична шкода посилиться.

У зверненні до нації 1 квітня Трамп заявив про швидке завершення операції, намагаючись представити ситуацію як «рішучу перемогу».

Проте TIME зазначає, що за цією риторикою приховується прагнення Білого дому якнайшвидше вийти з конфлікту, зберігши обличчя та мінімізувавши політичні збитки до початку виборів.

Видання нагадує, що перед виборами на пост президента Трамп обіцяв відродити економіку та не втягувати США в іноземні конфлікти. Тепер він розпочав війну, яку не мав мандата вести, і економічні труднощі можуть лише починатися.

Через місяць після початку найбільшого нафтового шоку в сучасній історії прогнози глобального зростання скорочуються, у Європі та Азії виникає дефіцит, а енергетичні трейдери попереджають, що світ ще не відчув усієї серйозності цих потрясінь.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерріш у четвер, 2 квітня, заявив, що військова операція США та Ізраїлю на Близькому Сході може переростити у глобальну катастрофу з наслідками для всієї планети.