Трамп поставив паузу на удари по Ірану: що стоїть за несподіваною заявою президента США

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують атакувати Іран до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на початок листопада.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Заява президента США пролунала на тлі нещодавніх повідомлень про те, що він розглядав можливість завдати удару по Ірану до проміжних виборів. Також повідомлялося, що Білий дім доручив Пентагону заздалегідь підготувати варіанти можливих ударів.

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«Ми ведемо результативні переговори з Ісламською Республікою Іран. Хочу чітко заявити всім: хоча Іран перебуває у вкрай скрутному становищі як в економічному, так і у військовому плані, і хоча блокада залишатиметься в повній силі, а нафта протікає через Ормузьку протоку в рекордних обсягах …, ми не будемо атакувати Іран у будь-який час до проміжних виборів, які відбудуться у Сполучених Штатах 3 листопада», — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп стверджує, що Вашингтон фактично контролює рух через Ормузьку протоку.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп пригрозив Ірану ударом у разі підтвердження його причетності до інциденту з Flydubai.

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