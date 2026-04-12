Трамп поставив під сумнів роль НАТО: "Вони не були з нами і не будуть"
Дональд Трамп заявив, що НАТО не підтримало США та закликав переглянути роль Альянсу.
Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Північноатлантичного альянсу, заявивши про необхідність перегляду відносин із НАТО.
Про це йдеться на Fox News.
За його словами, союзники не підтримали Сполучені Штати належним чином під час останніх військових дій.
«Нам потрібно переосмислити НАТО. Вони не були з нами. І не будуть з нами», — наголосив Трамп.
Він також підкреслив, що поточні операції США не становлять значної складності для американських військових.
«Це лише військова операція, для нас це не є чимось складним», — додав політик.
Заяви Трампа можуть ще більше загострити дискусії щодо ролі США в НАТО та майбутнього трансатлантичного партнерства, зазначають джерела.
Дональд Трамп також розповів про нову секретно зброю проти БпЛА і заявив, що США мають нові системи для знищення дронів, зокрема «комп’ютеризовані кулі» та лазери.
Нагадаємо, що армія США представила нову ручну гранату, яка уражає цілі не уламками, а потужною ударною хвилею, а саме модель M111, яка є першою подібною розробкою, що прийнято на озброєння від часів війни у В’єтнамі.