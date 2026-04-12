Трамп поставив під сумнів роль НАТО: "Вони не були з нами і не будуть"

Трамп різко висловився про НАТО / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Північноатлантичного альянсу, заявивши про необхідність перегляду відносин із НАТО.

Про це йдеться на Fox News .

За його словами, союзники не підтримали Сполучені Штати належним чином під час останніх військових дій.

Реклама

«Нам потрібно переосмислити НАТО. Вони не були з нами. І не будуть з нами», — наголосив Трамп.

Він також підкреслив, що поточні операції США не становлять значної складності для американських військових.

«Це лише військова операція, для нас це не є чимось складним», — додав політик.

Заяви Трампа можуть ще більше загострити дискусії щодо ролі США в НАТО та майбутнього трансатлантичного партнерства, зазначають джерела.

Реклама

Дональд Трамп також розповів про нову секретно зброю проти БпЛА і заявив, що США мають нові системи для знищення дронів, зокрема «комп’ютеризовані кулі» та лазери.

Нагадаємо, що армія США представила нову ручну гранату, яка уражає цілі не уламками, а потужною ударною хвилею, а саме модель M111, яка є першою подібною розробкою, що прийнято на озброєння від часів війни у В’єтнамі.