Трамп поставив під сумнів виробництво ракет Patriot в Україні — FT

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Раніше американський лідер публічно обіцяв дозволити Києву виготовляти ці ракети.

Про це Трамп розповів в інтерв’ю Financial Times.

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За словами президента США, Вашингтон поки що лише розглядає можливість передавання Україні відповідної ліцензії.

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Трамп назвав Patriot надзвичайно потужною зброєю та зазначив, що Сполучені Штати мають обережно ставитися до того, кому дозволяють виробляти американські системи озброєння.

Заява пролунала лише через два дні після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Після переговорів український лідер повідомив, що сторони обговорили ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та можливість спільного виробництва.

Зеленський також заявляв, що Трамп погодився надати Україні необхідні ліцензії. Український президент провів переговори з представниками компаній, які виготовляють компоненти систем Patriot, і висловив сподівання на запуск спільного виробництва.

Ракети-перехоплювачі для Patriot виробляють американські оборонні компанії Lockheed Martin і RTX.

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Ще на початку липня, під час саміту НАТО в Туреччині, Трамп публічно заявив, що США дозволять Україні виготовляти ракети Patriot і передадуть необхідні технології. Тоді він наголошував, що Україна має достатні виробничі та технологічні можливості.

Системи Patriot мають критичне значення для захисту українських міст від російських балістичних ракет. Водночас запуск виробництва в Україні потребуватиме передавання технологій, домовленостей з американськими виробниками та захисту підприємств від російських ударів.

Трамп заявив FT, що зараз зосереджений передусім на припиненні російсько-української війни. За його словами, найближчими днями Україну мають відвідати його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нового етапу співпраці з американською оборонною компанією Raytheon, яка допомагатиме Україні налагодити спільне виробництво перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

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