Трамп посварився з Моді через Нобелівську премію – NYT

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді не визнав заслуг президента США Дональда Трампа у припиненні конфлікту його країни з Пакистаном. Така позиція індійського лідера вплинула на погіршення стосунків із ним господаря Білого дому, який мріє про Нобелівську премію миру.

Про це пише The New York Times.

Видання стверджує, що під час телефонної розмови, яка відбулася 17 червня, Дональд Трамп заявив Моді, що пишається припиненням конфлікту, який розгорівся в травні цього року між Індією та Пакистаном.

При цьому американський лідер зауважив, що Пакистан планує висунути його кандидатом на Нобелівську премію миру, і натякнув, що очікує таких же дій від Індії.

За словами джерел NYT, Моді різко відповів, що втручання США не має нічого спільного з тим, що конфлікт припинився. Індійський прем’єр заявив, що заслуги Трампа в цьому немає, а Індія та Пакистан сіли за стіл переговорів самостійно.

Як зазначає видання, ця розмова зіграла значну роль у тому, що колись тісні стосунки між двома лідерами зіпсувалися.

Згодом Моді навіть перестав брати слухавку, коли Трамп намагався поговорити з індійським лідером.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким збільшив до 50% мито на товари з Індії через те, що країна купує російську нафту.

Індійський прем’єр у відповідь заявив, що його країна готова до такого кроку господаря Білого дому.

Водночас експерти стверджують, що запроваджені Трампом тарифи на імпорт з Індії менш, ніж через рік, здатні позбавити її набагато більшої суми, ніж вона заощадила за весь час війни в Україні внаслідок купівлі російської нафти з дисконтом.

Нагадаємо, нещодавно Індія підтвердила, що найближчим часом очікується візит до цієї країни президента Росії Володимира Путіна.