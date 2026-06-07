Трамп посилює тиск на Кубу: іноземний бізнес покидає острів

Куба / © Associated Press

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Великі міжнародні компанії поступово згортaють діяльність на Кубі через посилення санкційного тиску з боку США та різке ускладнення фінансових операцій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Від 6 червня на Кубі фактично припинено обслуговування іноземних карток Visa та Mastercard після того, як ключовий закордонний банк-партнер розірвав угоду з кубинською FINCIMEX SA. Це призвело до втрати технічної можливості обробки транзакцій для іноземних платіжних систем та офіційного припинення їх прийому на острові.

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Рішення було ухвалене на тлі розширення санкцій США проти кубинського військово-економічного конгломерату GAESA, який контролює значну частину економіки країни.

Як зазначає The Wall Street Journal, найбільші міжнародні готельні мережі також згортають діяльність. Іспанські Iberostar та Meliá скорочують управління десятками об’єктів: Meliá закриває 15 готелів, Iberostar — 12, пояснюючи це енергетичними проблемами, падінням попиту та регуляторними ризиками.

Канадська Royalton Hotels & Resorts повністю припинила роботу на острові через різке зменшення туристичних потоків.

Суттєвим ударом для економіки став вихід канадської Sherritt International, яка понад 30 років займалася видобутком нікелю та кобальту. Компанія призупинила діяльність і евакуювала персонал, побоюючись вторинних санкцій через зв’язки з GAESA.

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Кубинський економіст Рікардо Торрес в коментарі The Wall Street Journal назвав поточні події «переломним моментом» і серйозним ударом по вже ослабленій економіці країни.

Додатково ситуацію ускладнює паливна криза: низка авіакомпаній уже скасувала рейси на Кубу через дефіцит авіаційного пального.

У травні президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований проти GAESA, а 4 червня запровадив санкції проти президента Куби Мігеля Діас-Канеля, його родини та низки урядових структур.

Держсекретар США Марко Рубіо попередив, що будь-які компанії, які співпрацюють із підсанкційними структурами, ризикують самі потрапити під обмеження, що додатково посилює відтік іноземного бізнесу з Куби.

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Нагадаємо, лідер Куби Мігель Діас-Канель заявив, що можливе військове втручання США може призвести до «кривавої бійні» та серйозних наслідків для всього регіону.

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