Трамп повечеряв із Мелоні і назвав її “фантастичною жінкою”: відео

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні здійснила неофіційний візит до Дональда Трампа в його резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді в суботу, 4 січня. Вона стала однією з небагатьох європейських лідерів, кого приймав обраний президент США до своєї інавгурації.

Про це повідомляє France24.

На фотографіях, які опублікувала канцелярія італійської прем’єрки вранці в неділю, видно, як Мелоні та Трамп позують біля входу в Мар-а-Лаго та розмовляють у приймальні, а на задньому плані видно різдвяну ялинку.

За словами присутніх американських журналістів, Трамп назвав Мелоні "фантастичною жінкою".

“Вона справді захопила Європу штурмом і всіх інших, і ми сьогодні просто вечеряємо”, — сказав Трамп.

За даними американських ЗМІ, окрім спільної вечері, політики разом переглянули документальний фільм “Дилема Істмена: закон чи справедливість” про адвоката, якого звинувачують у спробі скасувати результати виборів 2020 року на користь Трампа.

Також на неформальній зустрічі були присутні майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волтс і сенатор Марко Рубіо, обраний на посаду держсекретаря.

Мелоні стала однією з кількох іноземних лідерів, включано з канадським прем’єром Джастіном Трюдо та прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, які відвідали Трампа до того, як він вступив на посаду.

Обіцянки Трампа запровадити високі імпортні тарифи призвели до суперечок серед традиційних економічних союзників Вашингтона, зокрема в Європі, щодо планування можливих негативних наслідків для торгівлі.

Візит Мелоні, яка очолює ультраправу партію “Брати Італії”, відбувся напередодні чотириденного візиту до Рима чинного президента США Джо Байдена, де він, як очікується, зустрінеться з Мелоні та окремо з Папою Франциском.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вважає, що Росія становить загрозу для безпеки Європейського Союзу не лише через можливу військову агресію. Москва має можливість використовувати нелегальну імміграцію та інші проблеми для підриву ЄС.

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