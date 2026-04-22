Трамп "повернув" Путіну гроші з нафти, але економіку РФ вже не врятувати: аналітика Bloomberg

Нафтові доходи Росії не зможуть зупинити уповільнення економіки / © ТСН.ua

Реклама

Попри зростання нафтових доходів на тлі загострення на Близькому Сході, Росія навряд чи зможе за їхній рахунок оживити свою воєнну економіку, яка вже демонструє ознаки різкого уповільнення. Високі ставки, інфляційний тиск, нестача робочої сили та перекіс бюджету в бік війни продовжують тиснути на російський бізнес і виробництво.

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого тижня Володимир Путін публічно визнав проблеми в російській економіці та вимагав від уряду і Центробанку пояснень щодо причин уповільнення зростання. Це сталося на тлі його попередніх заяв про необхідність не допустити спаду.

Реклама

Як зазначає агентство, різке подорожчання нафти, спричинене конфронтацією США та Ірану, тимчасово збільшило експортні доходи Росії до найвищого рівня з перших тижнів повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Водночас цього недостатньо, щоб повернути економіку до швидшого зростання.

Одна з ключових проблем полягає в тому, що російська влада вже суттєво розігнала бюджетні видатки, але це збільшує попит, а не пропозицію. Значна частина ресурсів спрямовується на військове виробництво, продукція якого зрештою опиняється на фронті, а не працює на розвиток цивільної економіки.

У разі, якщо Кремль вирішить витрачати додаткові нафтові доходи понад заплановане, це лише посилить інфляційний тиск. У такому випадку Центробанк матиме ще більше підстав утримувати високі кредитні ставки, які вже зараз серйозно б’ють по бізнесу.

За оцінками Bloomberg, у першому кварталі ВВП Росії, ймовірно, скоротиться після падіння виробництва майже на 2% у перші два місяці року. Це може стати першим квартальним спадом із початку 2023 року. Крім того, індикатор ділового клімату в Росії минулого місяця вперше з 2022 року вийшов у від’ємну зону.

Реклама

При цьому сам уряд РФ, схоже, не надто вірить у тривале збереження високих цін на нафту. За даними джерел агентства, чиновники в оновленому макропрогнозі планують залишити середню експортну ціну російської нафти на рівні 59 доларів за барель, а також закладають міцніший рубль. У підсумку це означає менші нафтові доходи, ніж ті, що були передбачені бюджетом.

Аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова вважає, що навіть додаткові 1–3 трлн рублів для бюджету у 2026 році не знімуть головних ризиків для російської економіки.

Попри те, що Банк Росії вже дев’ять місяців знижує ключову ставку і на останньому засіданні опустив її до 15%, реальна вартість запозичень залишається близькою до історичних максимумів — понад 9%. Це стримує інвестиції та погіршує становище підприємств.

Високі ціни на нафту можуть частково підтримати експортерів, які формують приблизно чверть бюджетних доходів РФ, але не компенсують падіння видобутку та інвестиційний застій в умовах жорсткої фінансової політики.

Реклама

Згідно з чинними бюджетними правилами, усі додаткові нафтові доходи понад 59 доларів за барель мають спрямовуватися до Фонду національного добробуту. Водночас бюджет на 2026 рік не передбачає використання цього фонду для покриття дефіциту.

Міністр економіки РФ Максим Решетніков заявив, що ситуація в економіці країни зараз складніша, ніж у попередні роки. Серед причин він назвав сильний рубль, високі ставки, кадровий дефіцит і бюджетні обмеження.

Окремим ризиком для Росії лишається й сам конфлікт на Близькому Сході. У Центробанку РФ побоюються глобального шоку пропозиції, який може розігнати ціни у світі, зокрема й у Росії. Без цього чинника регулятор міг би активніше розглядати зниження ставки.

У звіті Банку Росії також наголошується, що країни Перської затоки є важливими постачальниками компонентів для виробництва напівпровідників та іншої високотехнологічної продукції. Для Росії, яка є чистим імпортером електроніки, це означає ризик подорожчання імпорту, що вдарить і по споживчих цінах, і по витратах компаній.

Реклама

Крім того, російська влада побоюється зростання логістичних витрат і того, що високі ціни на продукти харчування триматимуться довше, ніж ціни на нафту.

У Bloomberg зазначають, що сповільнення інфляції та відносно збалансований бюджет у Росії зараз досягаються за рахунок гальмування економічного зростання та інвестицій. Прогноз російського уряду щодо зростання економіки на рівні 1,3% цього року вже можуть переглянути у бік зниження.

Центробанк РФ називає процес «керованим охолодженням», однак представники бізнесу описують ситуацію значно жорсткіше. Зокрема, глава Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін заявив, що окремі чутливі галузі фактично переживають «глибоке шокове замороження».

Економісти Інституту економічного прогнозування РАН також попередили, що через дорожнечу кредитів і ресурсів розвиток нових технологічних ніш та імпортозаміщення в Росії став «надмірно витратним і економічно непривабливим».

Реклама

Раніше повідомлялося, що Росія у квітні могла суттєво зменшити видобуток нафти на тлі атак України на енергетичну інфраструктуру та проблем з експортом.

Ми раніше інформували, що у Росії після нічної атаки спалахнула нафтостанція «Самара» — ключовий вузол для формування експортного сорту Urals.