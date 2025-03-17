Трамп повідомив, що завтра розкриє "Таємницю десятиліть"

Трамп заявив, що документи про вбивство Кеннеді представлять світові 18 березня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 березня опублікує "усі документи", пов'язані з вбивством 35-го президента Джона Кеннеді у 1963 році.

Про це повідомляє Clash Report.

"Люди чекали цього десятиліттями", – зазначив він.

За словами глави Білого дому, у США оприлюднять близько 80 000 сторінок файлів, пов'язаних з Джоном Кеннеді.

Трамп також додав, що доручив відповідальним особам й групі фахівців, яку зібрала директорка національної розвідки США Тулсі Габбард, "підготувати ці матеріали".

35-й президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді був убитий під час поїздки до міста Даллас (Техас) 22 листопада 1963 року. Підозрюваним у вбивстві назвали Лі Гарві Освальда. Слідство встановили, що він діяв самостійно, однак чимало американців впевнені, що вбивство могло бути замовним.

Через два дні, 24 листопада 1963 року Освальд був застрелений у поліцейському відділку Далласа власником нічного клубу Джеком Рубі.

Гриф секретності терміном на 25 років був встановлений на всі документи, що містять інформацію про замах на Кеннеді, за указом президента Джорджа Буша-старшого 1992 року.

Джон Кеннеді і його дружина Жаклін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що однією з перших дій Трампа після вступу на посаду в січні було підписання указу про оприлюднення файлів, пов’язаних із вбивствами президента Джона Кеннеді, Роберта Ф. Кеннеді (брата Джона Кеннеді) та Мартіна Лютера Кінга.

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