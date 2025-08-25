Трамп анонсував нову угоду для України / © Associated Press

Європа забезпечить Україні гарантії безпеки, а США нададуть підтримку.

Президент США Дональд Трамп заявив про це під час брифінгу 25 серпня.

Трамп сказав, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а Сполучені Штати залишатимуться залученими до процесу підтримки.

Під час пресконференції Трамп наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».

«Ми, зі свого боку, будемо допомагати. І я впевнений, що якщо ми досягнемо угоди, а я вважаю, що так і станеться, то великих проблем не виникне. США нададуть підтримку, адже я хочу, щоб припинилося вбивство людей», – заявив американський президент.

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог раніше заявив, що легко розпочати війну, але дуже важко її закінчити. Він також припустив, коли до України може повернутися мир.

Також стало відомо, що у Києві Кіт Келлог говорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко щодо гарантій безпеки для України.