Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що минулого тижня спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним, проте деталі пообіцяв надати згодом.

Про це Трамп сказав під час брифінгу 2 вересня.

«Я дізнався про деякі речі, які будуть дуже цікаві. Найближчими днями ви все дізнаєтесь», — сказав Трамп журналістам.

На запитання про можливу зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського Трамп відповів неоднозначно.

«Якщо її не буде — будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу», — сказав він.

Зазначимо, що раніше американський президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання виступати посередником між сторонами конфлікту, проте конкретні деталі можливих переговорів залишаються невідомими. А згодом взагалі сказав, що «глибоко розчарований» президентом РФ Володимиром Путіним.