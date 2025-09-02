- Дата публікації
Категорія
Світ
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп повідомив про "цікаві речі", які дізнався від Путіна — про що йдеться
Також Трамп відповів на запитання про можливу зустріч Путіна та Зеленського.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що минулого тижня спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним, проте деталі пообіцяв надати згодом.
Про це Трамп сказав під час брифінгу 2 вересня.
«Я дізнався про деякі речі, які будуть дуже цікаві. Найближчими днями ви все дізнаєтесь», — сказав Трамп журналістам.
На запитання про можливу зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського Трамп відповів неоднозначно.
«Якщо її не буде — будуть наслідки. Побачимо, що вони зроблять і що станеться. Я дуже уважно за цим стежу», — сказав він.
Зазначимо, що раніше американський президент Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання виступати посередником між сторонами конфлікту, проте конкретні деталі можливих переговорів залишаються невідомими. А згодом взагалі сказав, що «глибоко розчарований» президентом РФ Володимиром Путіним.