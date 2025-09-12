Трамп повідомив про затримання ймовірного вбивці свого соратника: що відомо про стрільця

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У США затримали чоловіка, якого вважають стрільцем, який 10 вересня під час заходу в університеті Юта убив правоконсервативного активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомив президент Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Я думаю, ми його впіймали. З великою впевненістю можна сказати, що підозрюваний перебуває під вартою», — сказав він.

За словами Трампа, вийти на слід ймовірного убивці допоміг хтось із його близького оточення. Згодом він додав, що це був батько підозрюваного.

«Я сподіваюся, що його визнають винним, і сподіваюся, що він отримає смертну кару», — сказав американський президент.

Особа затриманого поки що офіційно не розкривається.

Раніше було запропоновано винагороду до 100 000 доларів за інформацію, яка призведе до арешту особи, відповідальної за вбивство Чарлі Кірка.

ФБР оприлюднило фотографії підозрюваного — молодого чоловіка в бейсболці та сонцезахисних окулярах.

Ймовірний убивця Чарлі Кірка / © Associated Press

Джерела в правоохоронних органах повідомили The New York Post, що підозрюваним є 22-річний мешканець штату Юта Тайлер Робінсон.

31-річного Чарлі Кірка застрелив снайпер під час публічного виступу в університеті Юта. Його смерть викликала широкий резонанс у США та за кордоном, оскільки він був одним із найпомітніших прихильників Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, повідомляючи про смерть Чарлі Кірка, який після поранення помер у лікарні, назвав цього праворадикального активіста «великим та навіть легендарним».

