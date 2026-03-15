«Трамп повністю втратив контроль»: у сенаті США різко розкритикували війну з Іраном
Трамп серйозно недооцінив здатність Ірану відповідати на удари.
Сенатор США Кріс Мерфі заявив, що адміністрація Дональда Трампа втратила контроль над війною, а Іран має потенціал для ескалації конфлікту, включно з ризиком ударів по Центральній Європі.
Про це сенатор написав на своїй сторінці у мережі X.
За його словами, Трамп серйозно недооцінив здатність Ірану відповідати на удари, і наразі регіон «охоплений вогнем».
Криза перша
Мерфі наголосив, що Трамп помилково вважав, що Іран не перекриє Ормузьку протоку. Нині ціни на нафту стрімко зростають, і якщо протока залишиться закритою, це може призвести до глобальної рецесії.
Він також підкреслив, що засоби Ірану для атак на танкери — тисячі дронів, швидкісні катери та морські міни — практично неможливо знищити, а військово-морський супровід для танкерів потребує величезних ресурсів.
Криза друга
Сенатор зазначив, що сучасна війна — це війна дронів. Іран здатен завдавати постійних ударів по нафтових об’єктах у регіоні завдяки великій кількості дешевих озброєних безпілотників. Два дні тому вони підірвали критично важливе нафтове сховище в Омані.
Мерфі також попередив, що країни Перської затоки вичерпують запаси перехоплювачів, що робить нафтові об’єкти вразливими для подальших атак.
Криза третя
За словами Мерфі, розгортається ширший регіональний конфлікт: іранські проксі в Лівані атакують Ізраїль, а в Іраку вони цілять у американські сили. Ізраїль вже погрожує масштабним наземним вторгненням до Лівану, що може стати окремою кризою.
Сенатор також звернув увагу на інші потенційні точки ескалації. Зокрема, рух хуситів у Ємені поки що діє відносно стримано, але, на його думку, це може змінитися, адже вони здатні атакувати судноплавство в Червоному морі.
Крім того, він застеріг, що конфлікт може знову дестабілізувати ситуацію в Сирії.
Криза четверта
Сенатор наголосив, що, на його думку, у Трампа немає чіткого плану завершення війни.
За його словами, Іран та його союзники можуть створювати нестабільність у регіоні необмежений час.
Мерфі також попередив, що можливе наземне вторгнення може призвести до масштабної війни та загибелі тисяч американських військових.
Він додав, що навіть у разі оголошення перемоги Іран може з часом відновити знищену інфраструктуру.
«Усе це було цілком передбачувано. Саме тому попередні президенти не були настільки нерозсудливими, щоб починати таку війну», — наголосив він.
На думку Мерфі, найкращим кроком для президента США зараз було б припинити конфлікт, щоб не допустити ще більшої катастрофи.
Раніше повідомлялося, що експерти попереджають, що криза в Ірані може вплинути на скорочення виробництва та постачання добрив і вже починає впливати на глобальне виробництво харчових продуктів.
Ми раніше інформували, що адміністрація президента Дональда Трампа відмовилася підтримати ініціативи союзників із Близького Сходу щодо початку дипломатичних переговорів для припинення війни в Ірані.