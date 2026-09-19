Трамп позбавив CNN, Politico та MS NOW доступу до Білого дому: пригрозив іншим

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосив про обмеження доступу до Білого дому для представників CNN, Politico та телеканалу MS NOW.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп звинуватив ці медіа у систематичному поширенні, за його словами, «фейкових новин» про президента США, його адміністрацію та країну. Йдеться про оцінку самого Трампа, доказів цих звинувачень у дописі він не навів.

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Американський президент окремо розкритикував CNN і MS NOW, а також висунув претензії до Politico через контракт на передплату, який видання мало з урядом США за попередньої адміністрації. Трамп назвав цей контракт «корупцією», однак це також є його власним твердженням.

За словами Трампа, журналісти цих медіа більше не матимуть доступу до Білого дому.

При цьому глава Білого дому дав зрозуміти, що CNN, Politico та MS NOW можуть бути не останніми. Він заявив, що «на черзі» й інші медіа, які він також звинувачує у поширенні неправдивої інформації.

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