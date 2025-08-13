Трамп прагне до припинення вогню в Україні, а не до обміну територіями — Financial Times

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп зосереджений на досягненні домовленості про припинення вогню в Україні під час майбутнього саміту з президентом РФ Володимиром Путіним, а не на домовленостях щодо обміну територіями.

Про це заявили лідери країн ЄС після переговорів з американським лідером та президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Financial Times.

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, жодних планів щодо територіальних обмінів «серйозно не розглядають».

Реклама

«Трамп дуже чітко заявив, що намір США — домогтися припинення вогню, а будь-які територіальні питання не обговорюватимуться без участі українського президента», — наголосив Макрон.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Трамп загалом погодився з європейською позицією щодо можливого посилення санкцій проти РФ у разі відсутності прогресу. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що Вашингтон розглядає варіант підвищення санкцій або запровадження вторинних тарифів, якщо переговори «підуть не так».

Європейські країни, які не братимуть участі у саміті на Алясці, намагаються виробити спільну стратегію зі США щодо припинення війни. Водночас у Києві та столицях ЄС побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним на умовах, неприйнятних для України.

Перед початком переговорів у середу американський президент заявив, що європейські лідери — це «чудові люди, які хочуть укласти угоду».

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Франції Макрон заявляв, що американський лідер Дональд Трамп обговорюватиме будь-які територіальні питання лише з Україною.

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.