Трамп придумав виправдання своїй заяві не допомагати Європі у випадку війни

Дональд Трамп звинуватив європейські країни в тому, що вони занадто сильно покладаються на Вашингтон, коли йдеться про витрати на оборону.

Колишній президент США Дональд Трамп придумав виправдання своїм погрозам не допомагати Європі у випадку війни.

Про це повідомляє Politico.

Нещодавно французький єврокомісар Тьєррі Бретон розповів, що під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у 2020 році Трамп (тоді ще президент США) обіцяв не допомагати Європі у разі війни.

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Виступаючи на мітингу в Нью-Гемпширі цього тижня, Трамп звинуватив європейські країни в тому, що вони занадто сильно покладаються на Вашингтон, коли йдеться про витрати на оборону.

Трамп підтвердив, що коли він торкнувся цієї теми, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не будемо платити, ви не будете нас захищати?", на що Трамп сказав, що саме про це він і говорив.

"Я відповів, що саме це й означає... І наступного дня в країну хлинули мільярди й мільярди доларів", - додав Трамп.

Нагадаємо, кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп після перемоги в Айові зробив скандальну заяву про війну в Україні. Він каже, що в разі його приходу до влади у США він “дуже швидко” закінчить війну, бо “чудово ладнає з Путіним”.

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