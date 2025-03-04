Агітатори будуть ув'язнені або відправлені назад до країни походження. Американські студенти будуть назавжди виключені або заарештовані, наголосив Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Президент США наголосив, що все федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє "незаконні протести".

"Агітатори будуть ув'язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прийшли. Американські студенти будуть назавжди виключені або, залежно від злочину, заарештовані", – написав Трамп у соцмережі.

Допис Трампа у соцмережі Truth Social про заборону студентських протестів

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Паузу оголошено після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

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