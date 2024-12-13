Трамп пригрозив застосуванням ядерної зброї: яка країна в небезпеці

За словами наступного президента США, "світ уже ніколи не буде таким як раніше".

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заговорив про потенційне використання ядерної зброї та її загрозу для світу. Що саме він мав на увазі у своїй гучній заяві – читайте далі в ексклюзиві ТСН.ua.

Нова заява Трампа

Через той рівень напруги та кількість лякалок, які зараз ширяться світом, Дональд Трамп зробив нову заяву. У своєму недавньому зверненні, опублікованому в соцмережі X, новообраний президент Сполучених Штатів підкреслив, що сучасна зброя є найбільшою небезпекою, з якою зіткнулося людство.

"У нас тривають війни, яких у нас не було. У нас відбувається багато речей, яких у нас не було, які ніколи не мали б відбутися. Але тепер вони сталися. І я хочу їх вирішити", – заявив Трамп.

Особливу увагу він приділив загрозі, яку становить ядерне озброєння. За його словами, масштаби руйнувань, які можуть спричинити сучасні ядерні боєприпаси, змушують замислитись щодо неминучих наслідків для світу.

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"Ми створили ядерну зброю, яка є настільки руйнівною, що це дуже сумно, коли ви її отримуєте і коли вона вступає в дію. Це дуже сумно, тому що ви знаєте, яка її мета. І ви просто молитеся Богу, щоб вам ніколи не довелося її використовувати. Тому що якщо ви це зробите, світ уже ніколи не буде таким як раніше", – наголосив Трамп.

США готує превентивні удари

Після такої гучної заяви видання The Wall Street Journal написало: "Новообраний президент США зважує варіанти, як перешкодити Ірану створити ядерну зброю, включно з можливістю превентивних авіаударів. Це стане кроком, який порушить давню політику стримування Тегерана за допомогою дипломатії та санкцій".

Варіант воєнного удару по ядерних об’єктах Ірану зараз серйозніше розглядається деякими членами перехідної команди Трампа, які зважують падіння режиму президента Башара Асада в Сирії, майбутнє військ США в сирійському регіоні та знищення Ізраїлем повстанців-проксі "Хезболла" та ХАМАС.

Послаблення позицій Ірану в регіоні та нещодавні викриття ядерної роботи Тегерана, яка активно розвивається, спричинили активізацію делікатних внутрішніх дискусій, заявили чиновники перехідного уряду. Однак усі обговорення цього питання залишаються на ранніх стадіях, йдеться у статті.

"Трамп сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху під час останніх дзвінків, що він стурбований проривом іранської ядерної програми. Про це повідомили двоє людей, знайомих з їхніми розмовами, давши зрозуміти, що новообраний президент США шукає пропозиції щодо запобігання такому результату. Трамп хоче планів, які не призведуть до розпалювання нової війни, зокрема такої, у яку може бути втягнута американська армія, оскільки удари по ядерних об’єктах Тегерана потенційно можуть поставити США та Іран на курс зіткнення", – зазначає видання.

Мирний план Трампа

Трамп багато говорить і про те, що має намір швидко закінчити війну в Україні. Однак керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу. Про це він сказав в інтерв’ю "Суспільному". Єрмака запитали, що українській стороні відомо про плани Трампа для реалізації його багаторазових обіцянок "швидко припинити війну".

"Ніякого плану поки не існує і точно ми його не бачили, цього плану. Ми знаємо, що існує декілька думок, декілька позицій. Вони обговорюються", – зазначив Єрмак.

Він розповів, що за підсумками останньої поїздки до США бачить можливість донести до команди Трампа бачення Києва, тому що до України готові дослухатися.

"Люди, з якими я зустрічався, слухали, їм було цікаво, вони ставили питання, дуже глибокі питання. Вони хотіли отримати більше інформації. І думаю головне для нас зараз – це дійсно дати цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так і так, навести історичні приклади", – пояснив керівник ОПУ.

Зокрема, зазначив він, важливо пояснити, чому "просто припинення вогню" не буде для України прийнятним результатом, натомість найважливіше – як і на яких умовах це може відбутися.

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