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Трамп приховав понад сто подарунків від керівників інших країн

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Трамп приховав понад сто подарунків від керівників інших країн

Фото: Associated Press

У США за законом іноземні подарунки дорожче за 415 доларів мають передаватися на зберігання державі. 

У США експрезидента Дональда Трампа звинуватили тому, що він не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав. Зокрема, йдеться про суму близько 291 тис. доларів.

Про це йдеться в доповіді комітету палати представників США з нагляду.

Зазначається, що до незареєстрованих подарунків експрезидента входили золоті ключики для гольфу від експрем'єра Японії Сіндзо Абе і шовковий килим від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва.

"Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, отримав від принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана кинджал та два набори мечів", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні за законом США іноземні подарунки дорожче за 415 доларів мають передаватися на зберігання державі. 

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який неодноразово робив провокативні заяви щодо повномасштабної війни в Україні, приголомшив новою відвертістю. 

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Дата публікації
Перегляди
1113
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