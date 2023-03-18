Трамп приховав понад сто подарунків від керівників інших країн

У США за законом іноземні подарунки дорожче за 415 доларів мають передаватися на зберігання державі.
У США експрезидента Дональда Трампа звинуватили тому, що він не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав. Зокрема, йдеться про суму близько 291 тис. доларів.
Про це йдеться в доповіді комітету палати представників США з нагляду.
Зазначається, що до незареєстрованих подарунків експрезидента входили золоті ключики для гольфу від експрем'єра Японії Сіндзо Абе і шовковий килим від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва.
"Зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, отримав від принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана кинджал та два набори мечів", - йдеться у повідомленні.
На сьогодні за законом США іноземні подарунки дорожче за 415 доларів мають передаватися на зберігання державі.
Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який неодноразово робив провокативні заяви щодо повномасштабної війни в Україні, приголомшив новою відвертістю.
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