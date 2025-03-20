Трамп припустився головної стратегічної помилки: експерт пояснив деталі

Те, що робить сьогодні Дональд Трамп і його політика, взагалі не вкладається в систему глобального управління світом такої великої держави-гегемона, як США, зазначив експерт з міжнародних питань Євген Добряк.

Політика Трампа може призвести до глобальної війни.

Таку думку висловив експерт з міжнародних питань Євген Добряк у етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що робить сьогодні Дональд Трамп і його політика, взагалі не вкладається в систему глобального управління світом такої великої держави-гегемона, як США. Починаючи від торгівельних війн з союзниками й закінчуючи внутрішньополітичним порядком денним. Усі ці речі можуть вплинути на глобальні процеси настільки сильно, що на сьогодні тайванське керівництво та інші інституції говорять про те, що військова операція Китаю може відбутися у 2027 році, а можливо й раніше. І це все – політика Трампа. Ось у чому вся небезпека, і насамперед його бачення війни Росії проти України", – наголосив Добряк.

За словами експерта з міжнародних питань, ще одна хибна стратегія Трампа полягає в тому, що він вірить, ніби Росію можна відокремити від Китаю, запропонувати якісь бізнес-моделі, угоди щодо співпраці для поглиблення відносин Росії з США, відокремивши її від Китаю. Цього ніколи не буде, це неможливо.

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"Подібне притягує подібне, і вже Китай в жодному разі не відпустить Росію від себе. Він поглинув її повністю – економічно, через військово-технічну співпрацю, високий рівень товарообігу, який рятує економіку Росії. Китай не відпустить Росію, а Трамп думає, що зможе це змінити", - вважає Добряк.

Експерт з міжнародних питань також додав, що Трамп також робить дуже хибні кроки, втягуючи Путіна в посередництво в перемовному процесі по Ірану, що не дасть жодного позитивного ефекту. Ми вже бачимо поновлення бойових дій у Газі.

"Наразі складно сказати, яка буде ситуація в майбутньому, коли Путін взагалі дивиться на Трампа і використовує його у своїх власних інтересах, маніпулюючи ним, як може. Путін грає свою гру і буде використовувати Трампа максимально. Якщо Трамп цього не зрозуміє і не прийме кардинальних, жорстких рішень щодо цього, то нас чекає дуже складна ситуація не тільки для України, а й для Європи та архітектури європейської безпеки. На глобальному рівні можуть виникнути серйозні виклики, які можуть призвести до глобальної, реальної, серйозної війни через таку політику Трампа", – резюмував Добряк.

Нагадаємо, 18 березня відбулася тривала телефонна розмова між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, де вони говорили про російсько-українську війну. Щодо можливого 30-денного перемирʼя, то в Кремлі висунули додаткові умови: зокрема, Москва вимагає зупинення мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

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