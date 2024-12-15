Трамп призначив керівником ради з розвідки США керівника своєї соцмережі

Раніше кандидат на цю посаду очолював Комітет з розвідки Палати представників США.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив новим головою ради національної розвідки генерального директора свої соцмережі Truth Social Девіна Нуньєса.

Про це інформує Reuters.

Видання повідомляє, що Нуньєс обійме посаду голови Консультативної ради президента США з питань розвідки.

Трамп заявив, шо Нуньєс є його давнім захисником та раніше очолював Комітет з розвідки Палати представників США. Разом з тим він залишатиметься керівником Truth Social під час роботи в дорадчій групі.

"Девін спиратиметься на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія", щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та доречності діяльності розвідувального співтовариства США", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп хоче скасувати перехід на літній час.

Крім того, ми раніше інформували, що Портников припустив, чого очікувати від Трампа, якщо він не зможе домовитись з Путіним.

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