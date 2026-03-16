Трамп про Ормузьку протоку: Країни, які отримують нафту, повинні брати участь у операції США

Ормузька протока

Президент США Дональд Трамп закликав країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, приєднатися до її деблокування.

Про це інформує Clash Report.

За словами американського президента, держави регіону мають долучитися до операції США проти Ірану.

«Щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою — так, країнам регіону доведеться долучитися до боротьби», — заявив Трамп.

Він також наголосив, що участь у військовій операції мають брати насамперед країни, які отримують нафту з цього регіону.

«Ми нічого не отримуємо від цієї протоки. Саме ті країни, які отримують нафту, повинні брати участь. Протока має залишатися відкритою повністю. Ми будемо там, щоб допомогти їм», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай допомагають Тегерану, зокрема в межах військового співробітництва.

Ми раніше інформували, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який зник із публічного простору після ударів США та Ізраїлю, нібито перебуває в Москві.