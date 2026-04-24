Трамп продає громадянство: стало відомо, скільки людей купили "золоту візу" за $1 млн

«Золота картка» Дональда Трампа / © Associated Press

Реклама

Амбітна програма Дональда Трампа з продажу посвідок на проживання в США для заможних іноземців поки що демонструє скромні результати. Попри заяви про мільярдні прибутки, офіційно схвалено лише одну заявку.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютнік під час слухань у Конгресі, повідомляє Associated Press.

Хто став першим власником «золотої картки»

Офіційні особи не розкривають особу щасливчика, який першим виклав 1 мільйон доларів (плюс 15 тисяч доларів комісії за «ретельну перевірку») за право жити та працювати в Америці. Проте Лютнік запевнив, що в черзі на розгляд перебувають «сотні претендентів».

Реклама

За словами міністра, затримка пов’язана з бажанням адміністрації налагодити процес «ідеально».

Обіцянки проти реальності

Ситуація має неоднозначний вигляд на тлі попередніх заяв Білого дому. У грудні 2025 року Лютнік стверджував, що за перші кілька днів роботи програми уряд «продав» віз на $1,3 мільярда.

Сам Трамп називав цей документ «грін-картою на стероїдах», яка має замінити стару програму EB-5 і залучити до США найкращі таланти та капітали.

Рік тому Лютнік взагалі прогнозував, що «золоті візи» принесуть бюджету $1 трильйон і допоможуть подолати державний борг.

Реклама

Що дає Trump Gold Card

Програма пропонує шлях до громадянства США для тих, хто готовий платити. Окрім індивідуального внеску в 1 млн доларів, корпорації можуть викупити візу для іноземного працівника за $2 мільйони (плюс 1% щорічного збору за обслуговування).

Сайт програми прикрашений патріотичною символікою: суворим обличчям Трампа, білоголовим орланом та Статуєю Свободи. Більше того, анонсовано ще дорожчий рівень — Trump Platinum Card за $5 мільйонів, яка дозволить перебувати в США до 270 днів на рік без оподаткування доходів, отриманих за межами країни.

Попри жорстку риторику щодо нелегальної міграції, Дональд Трамп послідовно підтримує «імміграцію за заслуги», частиною якої і є цей коштовний проєкт.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вперше анонсував нову ініціативу під назвою «Золота картка Трампа від уряду Сполучених Штатів» (Trump Gold Card) у грудні 2025 року.