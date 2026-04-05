Трамп продовжує "чистки" у Білому домі через війну в Ірані: подробиці

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість масштабних кадрових перестановок у своєму кабінеті після звільнення генпрокурорки Пем Бонді. За даними джерел у Білому домі, причиною стали політичні наслідки війни з Іраном, зокрема падіння рейтингів і зростання невдоволення виборців.

Про це інформує Reuters.

Кадрові «чистки» у Білому домі

Один із чиновників Білого дому заявив, що слід очікувати «цілеспрямованого відтоку кадрів», а не «великого, драматичного перезавантаження».

Повідомляється, що серед потенційних кандидатів на звільнення — директорка національної розвідки Тулсі Габбард і міністр торгівлі Говард Лутнік. Водночас у Білому домі офіційно запевняють, що президент нібито «повністю довіряє» своїй команді.

Як зазначають співрозмовники, Трамп незадоволений реакцією суспільства та медіа на війну, а його нещодавнє звернення до нації не змогло заспокоїти американців.

«Виборці терплять ідеологічні меседжі, але ціни на пальне вони відчувають одразу», — сказав один із чиновниів.

Слід зауважити, що остаточне рішення ще не ухвалене: у команді президента схиляються до поступових змін, а не радикальної чистки. Джерела додають, що нові кадрові рішення можуть з’явитися найближчим часом, задовго до проміжних виборів у США.

«Скажімо так, виходячи з того, що я чув, Бонді не остання», — сказав інший посадовець Білого дому.

Як ми писали, у Білому домі обговорюють можливі відставки низки топпосадовців. Серед них — міністр армії США Ден Дрісколл, який відповідає за переговори щодо України. Також у зоні ризику директор ФБР Кеш Патель і міністерка праці Лорі Чавес-ДеРемер. Активізацію кадрових дискусій пов’язують зі зниженням підтримки Трампа після початку війни з Іраном.

