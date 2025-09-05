ТСН у соціальних мережах

Трамп продовжує погрожувати ЄС: що викликало його лють цього разу

Американський президент заявив, що розпочне провадженя, щоб анулювати несправедливі штрафи, що стягуються з цих американських компаній.

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив своє роздратування тим, що Європейський Союз оштрафував на суму 3,5 мільярда доларів американську компанію Google і пригрозив, що Білий дім не дозволить тривати «цим дискримінаційним діям».

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За його словами, ЄС фактично забрав гроші, які пішли б на американські інвестиції та робочі місця.

«Це на додаток до багатьох інших штрафів і податків, які були накладені на Google та інші американські технологічні компанії, зокрема. Дуже несправедливо, і американські платники податків цього не потерплять!» — йдеться у дописі американського лідера.

Трамп заявив, що розпочне провадженя, щоб анулювати несправедливі штрафи, що стягуються з цих американських компаній.

Через короткий час президент Трамп у новому дописі в соціальній мережі Truth Social додав, що Google також виплатив у минулому 13 мільярдів доларів ЄС «у вигляді неправдивих заяв та звинувачень на загальну суму 16,5 мільярда доларів».

«Що за божевілля? Європейський Союз повинен НЕГАЙНО припинити цю практику щодо американських компаній!» — обурився він.

Нагадаємо, раніше, за інформацією видання Bild, Трамп звинуватив європейців у купівлі російської нафти, що своєю чергою допомагає російській воєнній машині.

