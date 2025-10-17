- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 212
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп прокоментував ідею про міст між РФ і Аляскою і запитав думки Зеленського
Трамп «потролив» Зеленського ідеєю про тунель між Аляскою та РФ. Своєю чергою президент України дав чесну відповідь.
Росія запропонувала Сполученим Штатам звести тунель між Чукоткою та Аляскою. Президент США Дональд Трамп назвав цю ідею «цікавою».
Про це він заявив на пресконференції з Володимиром Зеленським.
«Тунель із Росії в Аляску. Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув», — зазначив Трамп і звернувся до Зеленського із запитанням, чи подобається йому ця ідея.
«Що ви про це думаєте, пане президенте? У вас є якісь ідеї? Яка вам ця ідея?», — глузливо запитав глава Білого дому.
Зеленський відверто визнав, що «не в захваті від цієї ідеї».
Звертаючись уже до журналістів, Трамп додав: «Не думаю, що Зеленському сподобалася ідея».
Зауважимо, що ідею побудувати тунель між Аляскою і Росією озвучив представник Путіна на переговорах зі США Кирило Дмітрієв.
«Ілоне Маск, уявіть, що ви з’єднаєте США й Росію, Америку й Афроєвразію „тунелем Путіна — Трампа“ — 70-мильним мостом, який символізуватиме єдність», — написав він у соцмережі Х.
Нагадаємо, що під час пресконференції з Володимиром Зеленським Дональд Трамп дав відповіді на низку питань: