Трамп прокоментував ідею про міст між РФ і Аляскою і запитав думки Зеленського

Дональд Трамп / © Associated Press

Росія запропонувала Сполученим Штатам звести тунель між Чукоткою та Аляскою. Президент США Дональд Трамп назвав цю ідею «цікавою».

Про це він заявив на пресконференції з Володимиром Зеленським.

«Тунель із Росії в Аляску. Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув», — зазначив Трамп і звернувся до Зеленського із запитанням, чи подобається йому ця ідея.

«Що ви про це думаєте, пане президенте? У вас є якісь ідеї? Яка вам ця ідея?», — глузливо запитав глава Білого дому.

Зеленський відверто визнав, що «не в захваті від цієї ідеї».

Звертаючись уже до журналістів, Трамп додав: «Не думаю, що Зеленському сподобалася ідея».

Зауважимо, що ідею побудувати тунель між Аляскою і Росією озвучив представник Путіна на переговорах зі США Кирило Дмітрієв.

«Ілоне Маск, уявіть, що ви з’єднаєте США й Росію, Америку й Афроєвразію „тунелем Путіна — Трампа“ — 70-мильним мостом, який символізуватиме єдність», — написав він у соцмережі Х.

