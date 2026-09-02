Трамп прокоментував відео "бусифікації" в Україні: що пообіцяв зробити

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що багато чув про відеозаписи випадків так званої «бусифікації» в Україні, та пообіцяв оприлюднити деякі з них.

Про це він сказав під час брифінгу із журналістами, повідомляє Clash Report.

Реклама

Під час брифінгу один із журналістів запитав Трампа, чи бачив він відео, на яких, за його словами, в Україні чоловіків «викрадають просто з вулиць», а їхніх матерів та дружин нібито кидають на землю і застосовують проти них перцевий балончик під час затримання військовозобов’язаних.

Реклама

«Мені цікаво, чи бачили ви ці відео? І якщо ви їх не бачили, чи можу я надіслати членам вашої команди, щоб вони вам показали?» — запитав журналіст.

Трамп у відповідь заявив, що знає про такі відео та готовий їх оприлюднити.

«Покажіть їх, і я їх опублікую. Але я знаю про ці відео. Мені про це дуже наполегливо казали», — сказав президент США.

Він також знову заявив, що війна в Україні, на його думку, не повинна була розпочатися, після чого повторив свою заяву про вибори президента США 2020 року.

Реклама

«Слухайте, це війна, яка взагалі не повинна була статися. Якби вибори 2020 року не були сфальсифіковані, цієї війни ніколи б не було», — заявив Трамп.

В Україні у соціальних мережах справді регулярно поширюються відео, які стосуються випадків так званої «силової мобілізації».

На окремих таких записах зафіксовані конфліктні ситуації за участю працівників територіальних центрів комплектування та правоохоронців. Водночас окремі випадки поведінки представників силових структур стають предметом службових перевірок через можливі порушення прав громадян.

Зокрема, у Києві проводять службове розслідування щодо поведінки поліцейського під час заходів оповіщення у Подільському районі столиці. Підставою стало відео, поширене у соціальних мережах, на якому правоохоронець некоректно та зневажливо спілкується з громадянином і заштовхує його до мікроавтобуса ТЦК, попри слова чоловіка про наявність у нього бронювання.

Реклама

Нагадаємо, на тлі дискусій щодо мобілізації голова Офісу президента Кирило Буданов заявив про необхідність щомісяця мобілізувати щонайменше 30 тисяч новобранців. За його словами, такий показник необхідний для забезпечення потреб Сил оборони України в умовах повномасштабної війни.

Новини партнерів