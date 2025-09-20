- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 296
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп прокоментував вторгнення російських літаків до Естонії
Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість інцидентом із російськими літаками.
Президент США Дональд Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками.
Про це він заявив під час розмови з журналістами у Білому домі.
Його попросили прокоментувати інцидент з російськими літаками, на що він відповів, що йому це «не подобається».
«Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може спричинити великі проблеми. Мені про це повідомлятимуть», — сказав він журналістам.
Раніше повідомлялося, що республіканці в Сенаті США роздратовані відмовою президента Дональда Трампа дати їм дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного закону про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту.
Ми раніше інформували, що у Міноборони РФ рапортували, що відпрацьовували удари «Кинджалами» по НАТО.