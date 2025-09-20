ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Трамп прокоментував вторгнення російських літаків до Естонії

Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість інцидентом із російськими літаками.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками.

Про це він заявив під час розмови з журналістами у Білому домі.

Його попросили прокоментувати інцидент з російськими літаками, на що він відповів, що йому це «не подобається».

«Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може спричинити великі проблеми. Мені про це повідомлятимуть», — сказав він журналістам.

Раніше повідомлялося, що республіканці в Сенаті США роздратовані відмовою президента Дональда Трампа дати їм дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного закону про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту.

Ми раніше інформували, що у Міноборони РФ рапортували, що відпрацьовували удари «Кинджалами» по НАТО.

